5人組K−POPボーイズグループ、TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU（24）が28日、都内で「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」プレス発表会に出席した。

昨年50周年を迎えたハローキティが、次の55周年に向けて「Togetherness」をテーマに活動。29日から都内の六本木ヒルズ・大屋根プラザで、ピクニックライクなひとときを届ける期間限定イベントを開催する。

BEOMGYUは白シャツに黒ネクタイ、ジャケットとシンプルな装いで登場し「かっこいいですか」とほほ笑んだ。一緒にピクニックしたい相手を問われ「やっぱり僕のメンバーたち。最近本当に忙しいから、メンバーと一緒に公園に行って休みたいです。楽しく話をして、おいしいものを食べたいです」と答えた。

また「キティちゃんにお会いできて夢のようです」と、後から登壇したハローキティをエスコートした。フレグランスエリアに置かれる全4種の香りを試し、「お気に入りのリボン」と名付けられたハーブとかんきつ系の香りをチョイス。「僕はフレグランスがとても好きで、普段からステージに上がる時やプライベートでもつけている。とてもさわやかで落ち着く香りで、今の気分にぴったりです」と選んだ理由を明かした。

女優でモデルの玉城ティナ（28）も出席した。