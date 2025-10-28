ANAインターコンチネンタルホテル東京は、備長炭炭火焼きを特徴とするアメリカンスタイルのステーキ専門店「ザ・ステーキハウス」（3FL.）において、11月1日から来年1月4日までの期間、クリスマス・年末年始に向けて祝祭ムードに包まれるシーズンに楽しめる新感覚なアフタヌーンティー「フェスティブ・アフタヌーンティー・ブースト」を提供する。

「フェスティブ・アフタヌーンティー・ブースト」は、ヨーロッパの山小屋をイメージした絵柄の蓋付きのオリジナルボックスを使用し、「ザ・ステーキハウス」独自のスタイルでテーブルサービスする点が特徴。クリスマスをモチーフにした愛らしいスイーツと、肉料理をタパススタイルで楽しめるアフタヌーンティーとなっている。





専用ボックスの中には、ラズベリーのレアチーズケーキの周りにイチゴ風味のチョコレートクランチを纏わせて、星形のチョコレートの上にのせた遊び心あふれるケーキや、ライムで香り付けした爽やかなヨーグルトクリームに雪の結晶型のホワイトチョコレートを添えて雪山をイメージしたムースケーキ、アイシングしてアラザンと黄金の木こりのオーナメントを飾ったシュークリームなど、クリスマスをモチーフに精巧に仕上げた味わい深い11種類のスイーツが並ぶ。





また、別皿で提供する6種類のセイボリー（塩味のメニュー）は、ユニークな組み合わせが魅力の「フライドチキンワッフル」をはじめ、クリスマスカラーに演出した「ビーフラザニア」、「ローストビーフ プルーン添え」など、肉料理を中心としたお洒落感のあるタパス料理が含まれ、ディナーやパーティーメニューとしても適している。

飲み物については、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」の各種紅茶やハーブティー、フレーバーティー、各種コーヒーなど全10種類をフリードリンクで楽しめる。12月1日からはスパークリングワインを添えて華やかに、さらに12月15日からは「炭火焼きフィレステーキ」付きのプレミアムセットも用意し、より一層贅沢なひとときを満喫できる。

「ザ・ステーキハウス」の「ブースト」シリーズは、ワインやビールなどのおつまみにもなるような、少量ずつ種類豊富に楽しめるアフタヌーンティー風のメニューとして2020年秋に提供を開始した。メニュー名の“ブースト（Boost）”は、「楽しみながらパワーを促進（ブースト）する」という意味合いから名付け、季節ごとにテーマを掲げた「アフタヌーンティー・ブースト」や、森の恵みにフォーカスした「フォレスト・ブースト」など多種多彩なメニューを展開し、女性同士やご家族連れ、カップルなど幅広い層から支持を得ている。

「フェスティブ・アフタヌーンティー・ブースト」では、ランチ・ティータイム・ディナーなど1日を通じて、ホリデーシーズンの様々な集いの場を盛り上げる。

［「フェスティブ・アフタヌーンティー・ブースト」概要］

期間：11月1日（土）〜2026年1月4日（日）

時間：（1）11:30〜13:30（2）14:00〜16:00（3）16:30〜18:30（4）19:00〜21:00

※各2時間／4部制

※但し、12月24・25日および12月31日は、上記（1）と（2）のみとなる

店舗：ザ・ステーキハウス（3FL.） THE STEAKHOUSE

料金：期間ごとに料金が異なる（税・サービス料込み）

11月1日〜11月30日：6500円

12月1日〜1月4日：8000円

※スパークリングワイン1杯付き

12月15日〜1月4日限定プレミアムセット：1万円

※「炭火焼きフィレステーキ」とスパークリングワイン1杯付き

予約・問い合わせ：TEL 03−3505−1185（レストラン予約）前日21時までに電話またはオンラインでの予約が必要

ANAインターコンチネンタルホテル東京＝https://anaintercontinental-tokyo.jp