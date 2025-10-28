人気ボードゲーム『はぁって言うゲーム』がミニチュアに! 第2弾カプセルトイ登場
アイピーフォーは、「カプセルボードゲーム-はぁって言うゲームmini2-」(1回300円)を、2025年10月中旬より順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売する。
「カプセルボードゲーム-はぁって言うゲームmini2-」
シリーズ累計120万部突破の人気シリーズ「はぁって言うゲーム(発売元:幻冬舎)」がミニサイズになってカプセルトイに登場。第一弾での好評を受け、今回、第二弾の発売が決定したという。
『はぁって言うゲーム』は、『ぷよぷよ』などを手掛けたゲームクリエイター・米光一成が考案した"お題の一言を声と表情だけで表現するゲーム"。「はぁ」「好き」などの短いセリフや、早口言葉、ジェスチャーを、お題のシチュエーションで演じて当ててもらうルールだ。
アゲアゲ篇
希望編
初恋篇
黒歴史篇
ミニチュア版第2弾では、新しいお題を追加して「希望篇」「初恋篇」「アゲアゲ篇」「黒歴史篇」の全4種を展開。各種収録されているお題カードは異なり、「はぁ」「えー」といった一言のほかに、「立ち上がる」「ふりむいて」などのしぐさや、「車の口まねで」「爆発音の口まね」などの爆笑必須のお題など、それぞれ18枚ずつ収録している。
