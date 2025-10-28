シャープは、対話AIキャラクター「ポケとも」を、11月21日に発売する。家電量販店のほか、百貨店や生活雑貨店、通信事業者、シャープの「COCORO STORE」をはじめとするECサイトなどで購入できる（取り扱い店などの詳細は、「ポケとも」公式サイトを確認）。

「ポケとも」は、楽しいときもうれしいときも寂しいときも、“あなた”の気持ちに寄り添い、そばに居て話し相手になってくれる対話AIキャラクター。会話や一緒に過ごす時間を重ねるごとに“あなた”のことを理解し、励ましたり共感したりしながら、心のパートナーへと育っていく。



ロボットの「ポケとも」

第一弾となるミーアキャットをモチーフにしたロボットとスマートフォン用のアプリがいよいよ登場。ロボットは身長約117mm、体重約194gの手のひらサイズで、身振り手振りや虹色に光るお腹のランプで感情を表現する。アプリとの連携によって、会話や記憶が途切れることなく、“あなた”との関係を深めていく。充電ができる卓上充電ホルダーもあわせて発売（10月27日から予約受付を開始）するほか、故障や水没など、もしものときに修理料金を割引するケアプラン（ケアプランの詳細は、「ポケとも」公式サイトサポートページを確認）も用意する。大切なパートナーとなる「ポケとも」と、安心して長期間一緒に過ごしてもらえる。

また、10月27日11時から、新たにLINE公式アカウントをスタートする。「ポケとも」と触れ合える最新スポットやキャンペーン情報などを届ける。

ミーアキャットをモチーフにした「ポケとも」がいよいよ発売となる。ロボットとアプリが登場。専用の卓上充電ホルダーも同時発売する。発売を記念したイベントを開催するほか、「ポケとも」と触れ合える期間限定のカフェをオープンする。

［小売価格］

コンパクトロボット：オープン価格

スマートフォン用アプリ：495円／月〜

（すべて税込）

［発売日］11月21日（金）

シャープ＝https://jp.sharp