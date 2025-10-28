コミックシーモア、TVerと連携した秋アニメ・ドラマの特設サイトを開設 - 総額10万ポイントが当たるプレゼント企画も
NTTソルマーレが運営する､国内最大級の総合電子書籍ストア｢コミックシーモア｣は､TVerと連携し､民放公式テレビ配信サービス｢TVer(ティーバー)｣で配信される秋アニメ･ドラマの原作コミック･小説などを集めた特設サイトを開設した｡
民放公式テレビ配信サービス｢TVer(ティーバー)｣で配信される秋アニメ･ドラマの原作コミック･小説などが一覧で楽しめるサイトを開設する｡話題の秋メディア化作品をチェックして､原作コミックを楽しむことができる。
特設サイト公開を記念し､総額10万ポイントが当たるXキャンペーンを開催する｡コミックシーモアX公式アカウント(@comic_cmoa)をフォローし､対象の投稿をリポストした方の中から抽選で10名に10000シーモアポイントをプレゼントする｡また特設サイト内のキーワードとともに引用リポストすると､当選確率がUPする。期間は、11月20日10:00~11月30日23:59。
