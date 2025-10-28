「スタイル良すぎるのなぜ？」女性俳優、156センチとは思えぬ長過ぎる美脚を披露！ 「あしながっ」
俳優の福本莉子さんは10月26日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】福本莉子の156センチとは思えぬ美脚
「クラシックスタイル似合うね」福本さんは「自分に贈りたいホリデープレゼントを選びました！」とつづり、6枚の写真を載せています。白シャツに黒スカートを着用し、ロングブーツを履いた姿です。手には自分で選んだという白いバッグも。身長156センチながらも、スカートからは美脚がすらりと伸びています。
コメントでは「あしながっ」「クラシックスタイル似合うね」「スタイルもお顔も良すぎて目の保養だよ」「スタイルよすぎるよ」「だいすきなビジュ残してくれてありがとう」「シックで大人らしい衣装珍しくてかわいいですぅ」「かわいすぎる！！！」「スタイル良すぎるのなぜ？」と、絶賛の声が集まりました。
「まっじでかわいいです」17日には「表紙を務めさせていただきました」と、白で統一された衣装を着用した福本さん。背景も白で合わせ、清潔感のあるショットです。この投稿には「まっじでかわいいです」「お肌が真っ白で透明感が凄すぎて」「やばい綺麗すぎる」といったコメントが寄せられました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
