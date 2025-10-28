「高畑充希コス？」人気男性アイドルの衝撃コスプレ姿に絶賛の声！「クオリティ高っ笑」「想像以上に美人」
7人組男性アイドルグループ・なにわ男子の公式Instagramアカウントは10月27日、投稿を更新。メンバーの大橋和也さんのコスプレ姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】なにわ男子・大橋和也の衝撃コスプレ姿
この投稿には「え、綺麗」「想像以上に美人なのよ笑」「クオリティ高っ笑」「完成度高すぎん？」といった声が。また「高畑充希ちゃんに見える」「高畑充希コス？」など、俳優の高畑充希さんに似ているというコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「完成度高すぎん？」同アカウントは、5枚の写真を投稿。「大橋和也× #真珠の耳飾りの少女」と紹介し、大橋さんが有名絵画にふんした姿を公開しました。インパクトの強いコスプレですが、顔立ちの美しさが際立っており、ファンからは絶賛の声が相次いでいます。
2024年は「モナリザ」のコスプレ姿を公開2024年10月28日、同アカウントは「大橋和也× #モナリザ」のコスプレ姿を公開。ファンからは「まってもうもはや誰？」「ガチ勢すぎる」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んでいました。2年連続で絵画のコスプレを披露した大橋さんですが、2026年はどうなるのか注目ですね。
