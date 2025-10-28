高市首相は２８日午前、来日中の米国のトランプ大統領と東京・元赤坂の迎賓館で会談した。

首相とトランプ氏の対面での会談は初めて。日米首脳会談の冒頭発言の要旨は次の通り。

高市首相 お会いできるのを楽しみにしていた。安倍元首相に対する長きにわたる友情に感謝している。大統領はタイとカンボジアの停戦に成功し、中東の（和平）合意も実現した。世界の平和と安定へのコミットメントを評価する。

日米は世界で最も偉大な同盟になった。強い日本外交を取り戻す。自由で開かれたインド太平洋の進展に向け、さらに協力したい。日本の外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力、人材力を強くするリーダーとして働く。同盟の新たな黄金時代を共に作り上げたい。

トランプ大統領

私の偉大な友人だった安倍晋三は、あなたのことを大変評価していた。あなたの首相就任は驚きではなく、米国を代表して祝福する。日本の新たな軍事装備品の発注に感謝する。

我々はこれまで以上に巨額の貿易を行う。私はいつも日本をとても愛し、尊敬している。日本を助けるために私ができることがあれば何でもする。我々の同盟関係は最も強固だ。偉大な首相の一人になるであろうあなたと早々に会うことができて光栄だ。初の女性首相という偉業もたたえたい。我々は素晴らしい関係を築く。