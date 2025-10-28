日本人メンバーも所属！CLOSE YOUR EYES、“グラミー受賞DJ”とK-POP初コラボ　新AL『blackout』に注目度UP

ボーイズグループ CLOSE YOUR EYES が、新曲音源の一部を公開した。

所属事務所 UNCORE は10月27日20時、公式YouTubeチャンネルを通じて、CLOSE YOUR EYESの3rdミニアルバム『blackout』のハイライトメドレーを公開した。

映像では、ダブルタイトル曲『X』と『SOB（with Imanbek）』をはじめ、『CHIC』『2.0』『Who’s Dat?（Jane Doe）』まで、アルバム『blackout』に収録される全5曲の音源の一部が披露され、グローバルファンの熱い反応を呼んでいる。

（画像＝UNCORE）

さらに、各トラックごとにテンポよく切り替わる3Dグラフィック映像が流れ、視覚と聴覚の両方を刺激。CLOSE YOUR EYESの無限の音楽的スペクトラムを証明する新たなサウンドと、感覚的で華やかな映像が融合し、ニューアルバムへの期待を一層高めた。

CLOSE YOUR EYESは、10月30日にダブルタイトル曲のひとつ『SOB（with Imanbek）』のミュージックビデオを先行公開し、カムバックへの熱気をさらに盛り上げる予定だ。

『SOB』は、グラミー賞受賞歴を持つカザフスタン出身DJ・イマンベック（Imanbek）とのコラボレーション曲で、世界的な注目を集めている。「自分のようになりたくて、泣くことになるだろう」という挑発的な自信を、“泣く”を意味する英単語“SOB”に込めた、強烈なエネルギーの一曲だ。イマンベックにとっては初のK-POPアーティストとのコラボでもあり、グローバルファンの期待が高まっている。

また、もう一つのタイトル曲『X』は、リーダーのチョン・ミヌクが作詞に参加し、長年培ってきた音楽的実力を証明する作品になる見込みだ。

CLOSE YOUR EYESの3rdミニアルバム『blackout』は、11月11日18時に各音楽配信サイトを通じてリリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）