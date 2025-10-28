“19キロ減”話題の中川翔子「デニムはけました」全身ショット公開「むくみがめちゃくちゃ落ち着いて」
【モデルプレス＝2025/10/28】タレントの中川翔子が10月28日、自身のInstagramを更新。産後の体の変化を報告するとともに、私服姿の全身ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】双子出産の40歳タレント「19キロ減」全身ショット
10月21日の投稿で「19キロ減 ほぼむくみでしょうね」と産後の急激な体重変化を報告していた中川。今回の投稿では「わたしも、むくみがめちゃくちゃ落ち着いて mmtsNO.CAT NO.LIFEデニムはけました 嬉しい」とコメントし、ゆったりとしたデニムパンツに淡い紫色のパーカーを合わせた全身ショットなどを公開。「まだまだ産後だからダイエットはまだできないのだけど ゆっくりまた頑張っていこう」と綴っている。
また、双子の赤ちゃんたちにスイカとキウイ柄のロンパースを着せた写真とともに、「お兄さんスイカ弟キウイ似合ったー！！」「どんな双子か想像つかないまま買ったけど」と出産前に購入したベビー服のコーディネートについても報告している。
この投稿に、ファンからは「すごい」「デニム姿が素敵」「無理せず回復してくださいね」「赤ちゃんの双子コーデが可愛い」「むくみが取れてきましたね」「お洋服似合ってる」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
