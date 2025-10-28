BTS・V、ソロ通算4曲目の快挙！デュエット曲『Winter Ahead』がSpotifyで“5億回再生”突破

BTSのVと歌手パク・ヒョシンのデュエット曲『Winter Ahead（with Park Hyoshin）』が、Spotifyで“5億回再生”を突破した。

【写真】BTS・V、キスショットまで…幼少期からイケメン

10月28日、所属事務所BIGHIT MUSICは、2024年11月にリリースされたVとパク・ヒョシンのデュエット曲『Winter Ahead（with Park Hyoshin）』が、Spotifyで累計5億回再生（10月25日付）を突破したことを発表した。

Vは、『Love Me Again』『FRI(END)S』『Slow Dancing』に続き、計4曲のソロ曲で再生回数5億回以上を記録した。

（画像＝BIGHIT MUSIC）BTS・V、パク・ヒョシン

『Winter Ahead（with Park Hyoshin）』は、サックスとトランペット、幻想的な雰囲気のプリペアド・ピアノ（ピアノの弦にゴムや金属を挟み、音色を打楽器的に変化させたピアノ）の演奏が温かな雰囲気を作り出すジャズポップナンバーで、ロマンチックなメロディーと歌詞に、Vとパク・ヒョシンの魅力的な声が美しく調和している。

同曲はリリース直後、米ビルボードのメインチャート「HOT100」に99位で初登場し、Vにとって通算5曲目の「HOT100」入りソロ曲となった。当時ビルボードは、この曲を「今シーズン最高の冬ソング27選」に選定し、「初冬の初日を思い出させる、温もりと優しさに満ちた楽曲」と紹介している。

なお、現在Vは、Spotifyで10億回再生を突破した『Love Me Again』をはじめ、計12曲の“億超えストリーミング曲”を保有しており、世界的な人気と影響力を改めて証明している。

（記事提供＝OSEN）

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。