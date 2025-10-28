BABYMONSTER、『WE GO UP』パフォーマンスビデオも再生回数1億回突破！“高速記録”達成

ガールズグループBABYMONSTERが、2ndミニアルバムの同名タイトル曲『WE GO UP』のエクスクルーシブパフォーマンスビデオで、ユーチューブで話題になっている。

【写真】アサ、着物風ドレス姿で魅了「言葉を失う」

所属事務所YGエンターテインメントによると、同ビデオは10月28日に再生回数1億回を突破した。去る10月14日の公開から14日の“高速記録”だ。

『WE GO UP』は強烈なHIPHOPサウンドのうえにパワフルなラッピングと気持ちの良いボーカル、中毒性のあるメロディーが調和した楽曲だ。

（写真＝YGエンターテインメント）BABYMONSTER

今回の再生回数1億回達成で、BABYMONSTERはグループ通算13番目の再生回数“億台”の動画の保有を確定させた。

先立って、2025年にK-POPアーティストがリリースした楽曲のうち、最短期間で再生回数1億回を記録した公式ミュージックビデオに続き、パフォーマンスまで一気に連続ヒットを実現し、公式YouTubeチャンネルの累積再生回数は60億回を超え、登録者数は1040万人以上を記録中だ。

なお、BABYMONSTERは10月10日、2ndミニアルバム『WE GO UP』でカムバックした。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。