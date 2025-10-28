Ìî¸ý·ò»á¡¢Á´¹ñ¤Î¥¯¥ÞÈï³²µÞÁý¤Ë»ýÏÀ¡¡¡ÖÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±Â¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÅß¤ò±Û¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
ÅÐ»³²È¤ÎÌî¸ý·ò¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î27Æü¤ËX¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥Þ¤Î½ÐË×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹´üÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤Ï¿¹¤Å¤¯¤ê¡×
Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ï27Æü¤ËX¤Ç¡¢¡Ö²¿¤«¤Îµ»ö¤Ç¶î½ü¤µ¤ì¤¿·§¤Î°ßÂÞ¤«¤é¿Í¤Î´é¤Î°ìÉô¤ÈÆ¬Èé¡¢È±¤ÎÌÓ¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ë»éËÃ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤È¥¯¥Þ¤Î¥¨¥µÉÔÂÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬·§¤ÏÅß¤ò±Û¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£
¿ÍÎ¤¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¥¯¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·§¤âÅß¤òÁ°¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±Â¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ó¥°¥ê¤ä¥Ö¥Ê¤ÏÉÔºî¤Î¼þ´ü¤¬Äê´üÅª¤ËË¬¤ì¤ë¡£¶ËÃ¼¤Ë¼Â¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë¿¹ÎÓÇË²õ¤âÌîÀ¸Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è·÷¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î²ò·èË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¹´üÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤Ï¿¹¤Å¤¯¤ê¡£¿ËÍÕ¼ùÎÓ¤«¤éº®¹ç¼ùÎÓ¤Ê¤É¤Ë¿¢¤¨ÂØ¤¨¤Æ¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÌîÀ¸Æ°Êª¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¿¹¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤ÈÇüÂç¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì·ò¹¯¤Ê¿¹¤Å¤¯¤ê¤ÏÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤ê¿¹¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º®¹çÎÓ¤¬ÍýÁÛÅª¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·§¤ÎÌ¿¤è¤ê¿ÍÌ¿¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡×
¤µ¤é¤ËÌî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢Áé¤»¤¿¥¯¥Þ¤¬¥¨¥µ¤òµá¤á¤Æ¿ÍÎ¤¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·§¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢·§¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¿Í¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦¡×¤È¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¿ÓÂç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìî¸ý¤µ¤ó¤¬ÀÄ¿¹¤Î¥Þ¥¿¥®¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Í»¦¤·¤¿¤Ï¤º¤Î·§¤ËÄ¥¤ê¼ê¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¿Í¤Î´é¤¬¿á¤Èô¤ó¤À¤Î¤À¤È¡£Â©Àä¤¨¤ë¤½¤ÎºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤ÎÄ¥¤ê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡£²òË¶¤·¤Æ¤ß¤¿¤éÃÆ¤Ï¿´Â¡¤òÆÍ¤ÇË¤ê¿´Â¡ÇËÎö¤·¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¡×¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀÄ¿¹¤Î¥Þ¥¿¥®¤Î·§ÎÄ¤Ë¡Ö»Ä¹ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÈðëîÃæ½ý¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¼í¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥¯¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¿ÍÎ¤¤Ë²¼¤ê¡¢·ë¶É¶î½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤éÅß¤Ë¶á¤Å¤¯¤ËÏ¢¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¡¢¶§Ë½²½¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¤·¡¢¡ÖÁé¤»ºÙ¤ê¿©¤ÙÊª¤òµá¤áÎ¤¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë·§¤Ï²Ä°¥ÁÛ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¤ÈÌîÀ¸¤Î·§¤¬Î¤¤Ç¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·§¤ÎÌ¿¤è¤ê¿ÍÌ¿¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£Î¤¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¿·§¤Ï¶î½ü¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤Î¶î½ü¤·¤¿·§¤ÎÌ¿¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÄº¤¯¤³¤È¡£Æù¤âÌÓÈé¤âÍ¤êÆñ¤¯Äº¤¯¡£ÅßÌ²ÌÀ¤±¤Î·§¤Ê¤é´ÁÊý¤È¤Ê¤ëÂ¡´ï¡ÊÃÀ¤Î¤¦¡Ë¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¡£Ì¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤½¤ÎÌ¿¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¿¥®¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤½¤Î»ÑÀª¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»³¤ò¹Ó¤é¤¹¿Í´Ö¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Ê¤Î¤«Ëô¤Ï½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢·§¤Î¶«¤Ó¤Ë½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¤µ¤¾¤«¤·¿É¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤Þ¤¿Ì¿·ü¤±¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£