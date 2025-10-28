「アークナイツ」よりコーデ「新聞配達員」姿のアーミヤがプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」に登場！10月第5週展開予定
【ぬーどるストッパーフィギュアーアーミヤ・新聞配達員ver.ー】 10月第5週 展開予定
フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアーアーミヤ・新聞配達員ver.ー」を10月第5週より展開する。
本製品は、スマホゲーム「アークナイツ」より、アーミヤがコーデ「新聞配達員」を纏った姿を、同社のプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」で商品化したもの。
左手に新聞を抱え、ちょこんと腰かけるアーミヤを表現しており、特徴的な長い耳や青と白の衣装なども細やかに造形されている。
「ぬーどるストッパーフィギュアーアーミヤ・新聞配達員ver.ー」種類：1種 サイズ：約160mm
(C) HYPERGRYPH (C) Yostar