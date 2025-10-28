【ぬーどるストッパーフィギュアーアーミヤ・新聞配達員ver.ー】 10月第5週 展開予定

フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアーアーミヤ・新聞配達員ver.ー」を10月第5週より展開する。

本製品は、スマホゲーム「アークナイツ」より、アーミヤがコーデ「新聞配達員」を纏った姿を、同社のプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」で商品化したもの。

左手に新聞を抱え、ちょこんと腰かけるアーミヤを表現しており、特徴的な長い耳や青と白の衣装なども細やかに造形されている。

「ぬーどるストッパーフィギュアーアーミヤ・新聞配達員ver.ー」

種類：1種 サイズ：約160mm

(C) HYPERGRYPH (C) Yostar