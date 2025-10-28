◆ブリーダーズカップ・フィリー＆メアターフ・Ｇ１（日本時間１１月２日、デルマー競馬場・芝２２００メートル）＝枠順確定

現地時間１０月２８日、枠順が確定した。当初、このレースにエントリーしていた日本のアリスヴェリテ（牝５、栗東・中竹和也厩舎、父キズナ）はＢＣディスタフに回り、出走はなくなったが、日本で馬券発売が行われる。

今年の仏オークス馬で凱旋門賞１３着のゲゾラ（牝３歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父アルマンゾラ）は５番ゲートに決まった。１０番ゲートのラキカ（牝４歳、米国・ダグラス・オニール厩舎、父バッジオブシルヴァー）は、米国に遠征中のミルコ・デムーロ騎手とのコンビで臨む。

今年の凱旋門賞で２着のミニーホーク（牝３歳、愛国・Ａ・オブライエン厩舎、父フランケル）はＢＣターフに出走する。

枠順は以下の通り。（ゲート番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ミッションオブジョイ 牝５ ５６ Ｕ・リスポリ

（２）ステラファイ 牝４ ５６ Ｆ・ジェルー

（３）アツィラ 牝３ ５４・５ Ｇ・ライアン

（４）ヴィレッジボイス 牝５ ５６ Ｆ・プラ

（５）ゲゾラ 牝３ ５４・５ Ｍ・バルザローナ

（６）ダイアモンドレイン 牝４ ５６ Ｂ・ロックネイン

（７）ビーユアベスト 牝５ ５６ Ｉ・オルティスＪｒ

（８）カテドラル 牝３ ５４・５ Ｄ・イーガン

（９）シンデレラズドリーム 牝４ ５６ Ｗ・ビュイック

（１０）ラキカ 牝４ ５６ Ｍ・デムーロ

（１１）ベッドタイムストーリー牝３ ５４ Ｃ・スミヨン

（１２）ベレッツァ 牝４ ５６ Ｔ・ガファリオン

（１３）シーフィールズプリティ牝４ ５６ Ｊ・ヴェラスケス

（１４）シーザファイア 牝４ ５６ Ｏ・マーフィー