【TS-16 ディセプティコンバリケード】 【TS-17 ネメシスプライム】 【TS-18 サウンドウェーブ セット】 【AOTP-29 アマルガマスプライム】 【AOTP-30 ブロウル】 【AOTP-31 ジャンキオンレックガー】 予約開始：11月5日

タカラトミーは、「トランスフォーマー」のフィギュアシリーズ「スタジオシリーズ」と「エイジ・オブ・ザ・プライム」の新商品を11月5日より予約開始することを発表した。

今回「トランスフォーマー」の公式Xアカウント「【公式】トランスフォーマー情報局」より本情報が告知され、歴代映画の人気キャラクターたちを最新デザインで再現した「スタジオシリーズ」より「TS-16 ディセプティコンバリケード」「TS-17 ネメシスプライム」「TS-18 サウンドウェーブ セット」の3製品と、アニメやコミックなどから商品化を行なう「ジェネレーションズ」の新シリーズ「エイジ・オブ・ザ・プライム」より「AOTP-29 アマルガマスプライム」「AOTP-30 ブロウル」「AOTP-31 ジャンキオンレックガー」の3製品を11月5日より予約開始する。

STUDIO SERIES

New products coming soon!

予約開始間近！

歴代映画の人気キャラクターたちを最新デザインで再現した「スタジオシリーズ」に新商品が登場！



2025年11月5日（水）より予約開始！

■TS-16 ディセプティコンバリケード

AGE OF THE PRIMES

New products coming soon!

予約開始間近！

アニメやコミックなどから商品化を行う「ジェネレーションズ」の新シリーズ「エイジ・オブ・ザ・プライム」に新商品が登場！



2025年11月5日（水）より予約開始！

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。