タカラトミー、「トランスフォーマー」より「スタジオシリーズ」と「エイジ・オブ・ザ・プライム」の新商品を11月5日予約開始！
タカラトミーは、「トランスフォーマー」のフィギュアシリーズ「スタジオシリーズ」と「エイジ・オブ・ザ・プライム」の新商品を11月5日より予約開始することを発表した。
今回「トランスフォーマー」の公式Xアカウント「【公式】トランスフォーマー情報局」より本情報が告知され、歴代映画の人気キャラクターたちを最新デザインで再現した「スタジオシリーズ」より「TS-16 ディセプティコンバリケード」「TS-17 ネメシスプライム」「TS-18 サウンドウェーブ セット」の3製品と、アニメやコミックなどから商品化を行なう「ジェネレーションズ」の新シリーズ「エイジ・オブ・ザ・プライム」より「AOTP-29 アマルガマスプライム」「AOTP-30 ブロウル」「AOTP-31 ジャンキオンレックガー」の3製品を11月5日より予約開始する。
STUDIO SERIES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) October 28, 2025
New products coming soon!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◢◤予約開始間近！◢◤
歴代映画の人気キャラクターたちを最新デザインで再現した「スタジオシリーズ」に新商品が登場！
<2025年11月5日（水）より予約開始！>
■TS-16 ディセプティコンバリケード
■TS-17… pic.twitter.com/Mc2iXk0E5K
AGE OF THE PRIMES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) October 28, 2025
New products coming soon!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◢◤予約開始間近！◢◤
アニメやコミックなどから商品化を行う「ジェネレーションズ」の新シリーズ「エイジ・オブ・ザ・プライム」に新商品が登場！
<2025年11月5日（水）より予約開始！>
■AOTP-29… pic.twitter.com/0yI2OdMuPP
(C)ＴＯＭＹ
※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。