イルカ、サックス奏者の父・保坂俊雄さんの死去を報告「全てクリアしサッと旅立ちました」
シンガー・ソングライターのイルカ（74）が28日までに、自身の公式サイトとXを更新し、父親でジャズバンド「スターダスターズ」の奏者だった保坂俊雄さんの死去を報告した。
【Xより】97歳の父親・保坂俊雄さんの死去を報告したイルカ【全文】
「突然のご報告で申し訳ありません。父97歳が10月21日急逝致しました」と報告。「今年は7月と10月に内視鏡手術を受け17日『イルカwith Friends』コンサートのステージで演奏し拍手喝采を頂き本当に御満悦の父は全てクリアしサッと旅立ちました」とつづった。
「父の意思に従い本日家族葬で見送りました」と伝え、「心から感謝致します」と謝意を表し結んだ。
また公式サイトでは「少年の頃から音楽をこよなく愛し、戦後日本のジャズや歌謡曲の演奏・編曲をさせて頂けた事は父にとって本当に幸せな人生だったと思います。イルカコンサートにも参加し父と私と息子との三世代ステージはこの上ない貴重な物となりました。父が見せてくれた背中に敬意を払い私たちも精進して参ります」とコメントした。
イルカは22日に更新したXで「『イルカwith Friends Vol 19』 今年も家族4世代で参加が出来て大感謝」と伝え、演奏中の写真をアップしていた。
【Xより】97歳の父親・保坂俊雄さんの死去を報告したイルカ【全文】
「突然のご報告で申し訳ありません。父97歳が10月21日急逝致しました」と報告。「今年は7月と10月に内視鏡手術を受け17日『イルカwith Friends』コンサートのステージで演奏し拍手喝采を頂き本当に御満悦の父は全てクリアしサッと旅立ちました」とつづった。
また公式サイトでは「少年の頃から音楽をこよなく愛し、戦後日本のジャズや歌謡曲の演奏・編曲をさせて頂けた事は父にとって本当に幸せな人生だったと思います。イルカコンサートにも参加し父と私と息子との三世代ステージはこの上ない貴重な物となりました。父が見せてくれた背中に敬意を払い私たちも精進して参ります」とコメントした。
イルカは22日に更新したXで「『イルカwith Friends Vol 19』 今年も家族4世代で参加が出来て大感謝」と伝え、演奏中の写真をアップしていた。