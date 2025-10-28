お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が27日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。歌手の浜崎あゆみ（47）の誕生日パーティーでの出来事を明かした。

山内は「あゆの誕生日会に行ってきました。毎年開催されるとき声かけていただいて、行かせてもらっているんですけど、東京のど真ん中すぎて…衝撃でした」とした上で、「普通さ、パーティーとかがあったときにマジシャンの方とか出てショーをすることあると思うけど、あゆさんの誕生日やから。俺も初めて見たんやけど、ムキムキのマジシャン」と話した。

続けて「普通の細々マジシャンじゃなくて、タンクトップのムキムキのマジシャン。マジシャンの人ってよくジャケットとか腕まくりして何も持ってないですよアピールというか袖に隠したりしないんで腕まくりしますねとかとかあるやん。その最たるもの、タンクトップでムキムキやったな。凄かった、衝撃でしたね」と振り返った。

さらに「さらば(さらば青春の光・森田哲矢)が今回MCしていたんですけど衝撃受けてました。“凄すぎないですか？このパーティー”って」と話すと、相方・濱家隆一は興味津々で「もちろん場所とかは言えないとは思うんですけど、広い会場でってことやんな。イメージでは照明チカチカ音楽ズンチャン系やねんけど」「1回呼んでや。“ちょっと濱家が来たがってるんですけど”って」と反応していた。

これに対し、山内は「その通りです」「全然来てほしいと思うよ。“司会お願いできないですか？”って言われてたのよ、かまいたち今年。スケジュール確認してもらったら濱家がVenue101の日で俺1人は無理だから」とパーティー司会のオファーがあったことを明かすと、濱家は「え！あゆの誕生日の司会？ちょっと荷が重いかもな。全然タイムスケジュール通りにいかなそうやんな、分からへんけど」と驚いていた。