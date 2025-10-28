TBS NEWS DIG Powered by JNN

ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんがインスタグラムを更新。雑誌撮影時の私服コーデを公開、近況を報告しました。

【写真を見る】【 加藤綾菜 】　雑誌撮影時の私服コーデ公開　「実は昨日までカトちゃん＆親友と那須高原へ旅行しておりました　弾丸でしたが楽しかったな〜」



加藤さんは、「今日は朝から雑誌撮影でした」と綴り、グレーのトップスに、黒いミニ丈のボトムスを合わせた私服コーデのオフショット画像を投稿。
 


「早起きしたのでコーヒー飲みながら散歩しながら現場に行ったよ！子供が校庭で走り回ってる声聞いて癒されました」と綴り、コーヒーの入ったカップを手にした画像も投稿しています。
 


そして加藤さんは、「実は昨日までカトちゃん＆親友と那須高原へ旅行しておりました。弾丸でしたが楽しかったな〜」と、夫婦揃って那須高原へ弾丸旅行へ行ったことを明かしています。
 



この投稿にファンからは「とても綺麗です❤　全身お洋服、ネイルも可愛いです」・「綾菜さん❤　今日のコーデもとっても素敵です❤　リングもかわいいですね」などの反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】