ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんがインスタグラムを更新。雑誌撮影時の私服コーデを公開、近況を報告しました。

【写真を見る】【 加藤綾菜 】 雑誌撮影時の私服コーデ公開 「実は昨日までカトちゃん＆親友と那須高原へ旅行しておりました 弾丸でしたが楽しかったな〜」





加藤さんは、「今日は朝から雑誌撮影でした」と綴り、グレーのトップスに、黒いミニ丈のボトムスを合わせた私服コーデのオフショット画像を投稿。





「早起きしたのでコーヒー飲みながら散歩しながら現場に行ったよ！子供が校庭で走り回ってる声聞いて癒されました」と綴り、コーヒーの入ったカップを手にした画像も投稿しています。





そして加藤さんは、「実は昨日までカトちゃん＆親友と那須高原へ旅行しておりました。弾丸でしたが楽しかったな〜」と、夫婦揃って那須高原へ弾丸旅行へ行ったことを明かしています。







この投稿にファンからは「とても綺麗です❤ 全身お洋服、ネイルも可愛いです」・「綾菜さん❤ 今日のコーデもとっても素敵です❤ リングもかわいいですね」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】