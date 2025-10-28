米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）の第３戦は２７日（日本時間２８日）、１勝１敗を受けてロサンゼルスでドジャース（ナ・リーグ）とブルージェイズ（ア・リーグ）の第３戦が行われている。

競り合いで５−５となった終盤の八回途中、ドジャースは６番手で佐々木朗希を投入、ワールドシリーズ初登板となった。（デジタル編集部）

八回表、内野エラーにヒットで一死一、二塁の場面でマウンドに上がった。１番フランスの三塁ゴロで走者が進塁して二死二、三塁となるが、佐々木は続くルークスを投ゴロに打ち取った。打球を取った佐々木は安全策で、一塁ベース方向に走りながらフリーマンにアンダーハンドのトス。これがショートバウンド気味の送球となり、苦笑いでベンチに戻った。

イニングまたぎの九回は先頭のカイナーファレファにいきなり四球。続く５番バーショは一塁フリーマンを強襲する安打となる。だが、こぼれ球を処理した二塁エドマンが、三塁を狙ったカイナーファレファを刺して佐々木を盛り立てた。今月１７日のリーグ優勝決定シリーズ以来、中９日で登板した佐々木は球がやや上ずり、２四球を出したが、味方の堅実な守りにも助けられて、１回３分の２を２９球で投げ切った。