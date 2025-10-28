秋限定♡ダッキーダックの「福岡県産高級柿・秋王タルト」で贅沢スイーツタイムを

秋の訪れとともに、旬のフルーツを使ったスイーツが恋しくなる季節。「ダッキーダック」から登場するのは、福岡県産の高級柿「秋王」を贅沢に使用した「紅茶クリームタルト」。果汁あふれる甘柿と、香り高い紅茶クリームの上品なマリアージュが楽しめます。熟練のパティシエが1台ずつ丁寧に仕上げた、秋限定の極上スイーツです♡

ダッキーダックの秋限定タルトに「秋王」登場

橙色が美しく、濃厚な甘みとサクサクとした食感が特徴の福岡県産高級柿「秋王」。今回「ダッキーダック」では、この秋王を主役にした「紅茶クリームタルト」を発売します。

甘さ控えめの紅茶クリームが柿の自然な甘さを引き立て、ひと口ごとに上品な香りとみずみずしさが広がります。まさに“今だけの旬”を楽しむにふさわしい逸品です。

「ダッキーダック」のスイーツが特別なのは、店舗併設のケーキスタジオで熟練パティシエが1台ずつ丁寧に手づくりしているから。

「その時に一番美味しいフルーツを届けたい」という想いのもと、旬の素材を最大限に生かしたケーキづくりを行っています。

今回の「秋王の紅茶クリームタルト」も、果実の瑞々しさと香ばしいタルト生地のバランスが絶妙です♪

販売期間・価格・取り扱い店舗

価格：1ピース：900円～950円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～11月19日（水）

※ルミネ北千住店・船橋東武店・物販専門店は11月2日（日）より販売。

※旬のフルーツを使用しているため、販売開始日が変更となる可能性があります。

販売店舗：ダッキーダック／EggEggキッチン／Cheese Egg Garden

※池袋アルパ店は休業中のため販売なし。

物販専門店（ダッキーダック 綾瀬店／椿屋珈琲 五反田店／大森店）

秋王と紅茶が織りなす、至福のティータイムを♡

深まる秋にぴったりの味わいを届ける「福岡県産 高級柿 秋王の紅茶クリームタルト」。果実本来の甘みと紅茶の優雅な香りが重なり合う、まさに贅沢なひととき。

旬の美味しさを丁寧に閉じ込めた手づくりタルトで、心まで温まるティータイムを過ごしてみませんか？今しか味わえない季節限定のスイーツをお見逃しなく。