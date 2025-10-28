映画『パディントン 消えた黄金郷の秘密』Blu-ray＆DVDが、12月24日に発売されることが決定した。

参考：松坂桃李＆吉田羊、お互いへのリスペクト 「役によって作品の空気感も変えられている」

シリーズ第3弾となる本作は、パディントンの生まれ故郷であるペルーが舞台。パディントンは、老グマホームで暮らすルーシーおばさんを訪ねにブラウン一家とペルーへ家族旅行に出るが、なんとおばさんは眼鏡と腕輪を残して失踪していた。パディントンたちは、おばさんが残した地図を手掛かりに、インカの黄金郷があるというジャングルの奥地へとルーシーおばさんを探す冒険の旅に出る。果たしてパディントンは無事におばさんと再会できるのか。

オリジナル版の主人公パディントンの声優は1、2作目に引き続き、ベン・ウィショーが担当。さらにはブラウン一家の長・ブラウンさん役のヒュー・ボネヴィルをはじめとするオリジナルキャストに加え、『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』のアントニオ・バンデラス、『女王陛下のお気に入り』のオリヴィア・コールマン、本作からブラウン夫人役を演じる『メリー・ポピンズ リターンズ』のエミリー・モーティマーらがキャストに名を連ねた。

日本語吹替版キャストも、パディントン役の松坂桃李やブラウンさん役の古田新太、娘のジュディ役の三戸なつめが第1作から変わらずに集結。コールマンが演じた老グマホーム院長クラリッサ役として吉田羊が新たに加わった。

プレミアムエディション・Blu-rayには、特典映像として予告編のほかにオリジナルキャストであるウィショーとバンデラスのインタビューやメイキング、日本語吹替版キャストのアフレコ風景＆インタビューなどが収録される。さらには特典として絵本型ブックレット、5枚組ポストカードセットが封入され、初回限定版には特製クリスマスカードが付属される。

また、同日には『パディントン』シリーズ第3弾ヒット記念として、これまでのシリーズをすべてまとめた3枚組『パディントン 3FILMコレクション DVD』が発売されることも決定した。（文＝リアルサウンド編集部）