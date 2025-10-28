11月27日より世界独占配信されるNetflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』に出演するフィン・ヴォルフハルト、ノア・シュナップ、ゲイテン・マタラッツォ、ケイレブ・マクラフリン、そして企画・脚本・監督を務めるダファー・ブラザーズの来日が決定した。

参考：『ストレンジャー・シングス』S5はウィルに焦点が当たる？ 現時点でわかっていること

本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した「裏側の世界」という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリーアドベンチャー。最終シーズンとなるシーズン5では、“過去最大の大冒険”と“最終決戦”が描かれる。

今回の来日で彼らは、ロンドン、ベルリン、パリ、イスタンブール、ブラジルを訪れた後、アジアで唯一の訪問地として日本にやってくる。あわせて、彼らがステージ出演するファンイベントが11月22日にlivedoor URBAN SPORTS PARK（有明アーバンスポーツパーク）にて開催されることも決定した。

マイク役のヴォルフハルトはプライベートでも何度か遊びに来るほどの日本好きで、『AKIRA』や『カウボーイビバップ』といった日本アニメーションの大ファン。ダスティン役のマタラッツォもまた『進撃の巨人』や『ワンパンマン』などのアニメが好きと日本カルチャーに強い親しみを示している。ウィル役のシュナップは以前の来日時に日本語で挨拶をして会場を沸かせ、ルーカス役のマクラフリンも日本文化への関心を吐露している。

作品を引っ提げての来日は今回が初となる、本作のクリエイターであるマット・ダファー＆ロス・ダファーのダファー・ブラザーズ。幼少期からアニメやゲームのオタクだったと語る彼らは、シリーズの核でもある“裏側の世界”を描くにあたって、『AKIRA』や『サイレントヒル』といった日本の作品からインスピレーションを受けていることを明かしている。壮大なシリーズの集大成を迎えた彼らは、日本の地で何を語るのか。

11月22日には最終シーズンのエピソード1の試写会イベントが行われることも決定した。（文＝リアルサウンド編集部）