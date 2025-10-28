ÆüËÜOP²¦¼Ô¤È¾Þ¶â¥é¥ó¥¯1°Ì¤¬Æ±ÁÈ¤Ë¡¡º£½µ¤ÎÃË»Ò¤Ï¡È¥®¥ã¥é¥ê¡¼Âè°ì¡É·Ç¤²¤ëÁª¼ê²ñ¼çºÅ¤Î¿·µ¬Âç²ñ
¡ã¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º ¥«¥Ã¥× »öÁ°¾ðÊó¡þ28Æü¡þÀ®ÅÄ¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö ¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ7137¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äÁª¼ê²ñ¼çºÅ¤Î¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¿·µ¬Âç²ñ¤¬¡¢30Æü¤Ë³«Ëë¡£¤½¤ì¤ËÀè¤¬¤±28Æü¤Ë¤Ï¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Á°Àï¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤òÀ©¤·¤¿ÊÒ²¬¾°Ç·¤Ï¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¡¢24ºÐ¤Î¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¤È¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Ï¸áÁ°8»þ30Ê¬¤Ë10ÈÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤½¤Î1ÁÈ¸å¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤ò3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿ÀÐÀîÎË¤È¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¤Î?ÀîÂÙ²Ì¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼1¼¡Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿½ÐÍøÍÕÂÀ°ìÏº¤Î3¿Í¤¬¶¥µ»¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¯3°Ì¤Î¶â»Ò¶îÂç¤Ï¡¢²ÏËÜÎÏ¡¢°Â¿¹°ìµ®¤È¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÃ«¸¶½¨¿Í¤ÏÀî¾åÍ¥Âç¡¢º´Æ£ÂçÊ¿¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤â½ÐÍøÍÕÆ±ÍÍ¡¢ÊÆ2¼¡Í½Áª¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¿ù±ºÍªÂÀ¤â½Ð¾ì¡£²¬ÅÄ¸¾´õ¡¢´äùõ°¡µ×Îµ¤È¤È¤â¤Ë2Æü¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È»Üºö¡×¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢Wi-Fi´Ä¶¤ä´ÑÀï¥¢¥×¥ê¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´ÑÀïÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï96Ì¾¤òÍ½Äê¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¸å¤Î¾å°Ì60°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯5000Ëü±ß¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ï3000Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
Âç²ñ½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
Âç²ñ½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
