「ゆめりな」コンビがカチューシャを付けてハロウィンディズニーを満喫 たくさんの投稿写真に「かわいいのオンパレードや」「最強の美人コンビ」
プロテスト合格を目指す竹本梨奈が自身のインスタグラムを更新。仲よしの政田夢乃と一緒に「ハロウィンディズニー」を楽しんできたことを投稿した。
【写真】カチューシャもお似合いの「ゆめりな」コンビ【本人のInstagramより】
「今年も一緒に行けて嬉しい 楽しい１日をありがとう」と嬉しそうに記した竹本。2人は今年3月にも一緒にディズニーシーに出かけた事を投稿するなど、インスタにはたびたび2ショットが登場している。今回の投稿ではミニーマウスのカチューシャを付け、ハロウィン仕様になったミッキーマウスのポーチを手にした2ショットをはじめ、遠くに見えるシンデレラ城を2人で指さす写真や、ハロウィン・スイーツを目の前にした写真などを公開。最後は大きなカボチャ・ミッキーのモニュメントを後ろから写した写真。中では明かりが灯り「HALLOWEEN」の文字やコウモリ、クモの巣のイラストが美しく浮かび上がっていた。投稿を見たファンは「ゆめりな仲良しコンビかわいい〜」「2人の最高の時間ですね」「最強の美人コンビだと思います」「かわいいのオンパレードや」など、「可愛い」と称賛するコメントばかりが数多く寄せられていた。竹本は7回目の挑戦となった今年のプロテストも予選を突破することは叶わなかった。それでも若手女子ゴルファーによる真剣勝負が展開される「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」では10試合に参戦し、3試合でトップ10入りを果たしている。これからもトレーニングを重ね、必ず夢を叶えられる日が来ることを願ってファンは声援を送り続けている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
