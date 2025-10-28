サンキューマートに人気サンリオキャラが登場 『うちわグリップ』で推し活をキティ＆シナモンたちが応援
390円（税込429円）を中心としたアイテムをそろえるショップ「サンキューマート」は、サンリオの「ハローキティ」や「シナモロール」といった人気7キャラクターが登場する限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で11月中旬より入荷次第販売開始する。また公式オンラインショップでは、10月29日正午より先行予約を受け付ける。
【写真】使いやすい「学生証ケース」も！商品ラインナップ
同店は、“日常をもっと楽しく”をテーマに、『サンリオキャラクターズ』デザインの限定アイテムを発売。今回のシリーズは、キャラクターたちの“ぷにゅ”っとした顔のデザインがポイントとなっている。
学生からも支持を集める「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」「ハンギョドン」「ポチャッコ」といった人気キャラクターが大集合し、カラフルでポップな世界観が日常を明るく彩る。
今回登場するアイテムは、キャラクターたちをイメージしたカラーに、ポップでカラフルなデザインを取り入れた。デイリーに使いやすいステーショナリーグッズをはじめ、「学生証ケース」や「うちわグリップ」など、SNSで話題になったアイテムも展開する。
■ピックアップ商品
『うちわグリップ』
うちわに装着するだけで、簡単にかわいくデコレーションできるアイテム。単体で使っても、そろえても楽しめるデザイン。
『学生証ケース』
学生証ケースは2枚セットで、カードの保護だけでなくプライバシー保護にも最適。
