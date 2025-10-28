万博ドイツ館サーキュラーちゃんの「うわさ」に反響 ドイツ大使館の投稿に「えっっ!!」「会えたら泣いて喜ぶ」
大阪・関西万博ドイツパビリオンのキャラクター「サーキュラーちゃん」について、ドイツ大使館が公式Xを投稿し、反響が寄せられている。
【写真】ドイツ大使館、サーキュラーちゃん登場を“匂わせ”
ドイツ大使館は公式Xで27日、「サーキュラーちゃんはすっかり日本のことが大好きになり、もっとたくさんの魅力を発見したいと思っているようです」と報告し「今後は、ドイツ大使館や大阪の総領事館をサポートし、日独友好のために活動していきます」と伝えていた。
さらに28日、「うわさによると、サーキュラーちゃんが今週末のドイツフェスティバルに登場する…かもしれないとか？真相は、ぜひ会場でお確かめください」とつづった。
“匂わせ”投稿となり、ファンから「えっっ!!」「絶対に行きます!!!」「会えたら泣いて喜ぶ」など、多数の声が寄せられている。
ドイツフェスティバルは、10月31日〜11月3日に東京・都立青山公園 多目的広場 南地区グランドで開催予定。
