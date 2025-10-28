日本との結束をアピールしたトランプ政権ですが、アメリカ側はどのように受け止めているのでしょうか。

【映像】トランプ大統領、高市総理と会談の様子

「トランプ大統領は、高市総理との会談の冒頭、『我々は最高レベルの同盟国』だと述べ、日米同盟はかつてないほど強固になると強調しました」（梶川幸司ワシントン支局長）

トランプ大統領は同盟国に対しても、経済や防衛の面でアメリカにどれだけ貢献できるかを重視していて、これまで日本の防衛費が不十分だと不満を示してきました。それだけに高市総理が防衛力の増額を打ち出したことを評価し、アメリカ製の武器の購入拡大を歓迎しました。

さらに「日本を支援するためにできることがあれば、いつでも声をかけて欲しい」と述べ、30日に予定する中国の習近平国家主席との会談を前に、日米同盟の結束を強く打ち出しました。

また日米の関税交渉の結果、合意した内容は「公正な取引」だと評価し、日本が約束した巨額の投資を念頭に「非常に期待している」と強調しました。1年後には中間選挙を控えているだけに、日本からの投資を政権の実績として国民にアピールしたい考えです。

トランプ氏は28日夜、日本の財界人を招き、アメリカへの投資を呼びかけることにしています。（ANNニュース）