35ºÐ½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Ä«¥É¥é¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡Ö¤â¤·¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ªÃÇ¤ê¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È²£ß·²Æ»Ò¡Ê35¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢½÷Í¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¡«Ä«¥É¥é°¦¡«¤òÏÃ¤·¤¿¡£
²£ß·¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó²á¤®¤Æ¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é1ÏÃ¤â·ç¤«¤µ¤º¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
MC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤¬¡Ö¤½¤ì¤À¤±¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤éÄ«¥É¥é¡¢½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡¢¤È¤«¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¿¤áµÕ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÄ«¥É¥éÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¡¢¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªÃÇ¤ê¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø¤½¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£³Î¤«¤Ë1²ó¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¾åÅÄ¤«¤é¡Ö²¾¤ËËÜÅö¤ËÄ«¥É¥é¤«¤é¡¢²£ß·¤µ¤ó¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤éÃÇ¤ë¤Î¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£