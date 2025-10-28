カラノア、12月17日リリースのTVアニメ『ガチアクタ』第2クールED主題歌「番」シングルCDジャケットデザインを公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

メジャーデビューから僅か数週間、TVアニメ『ガチアクタ』第2クールエンディング主題歌に大抜擢され、早くも話題となっている新世代3ピースロックバンド、カラノアの新曲「番」。そのシングルCDが12月17日にリリースされる。今回、描き下ろしと告知されていたそのジャケットデザインが公開となった。

ジャケットデザインを手掛けたのは、TVアニメ『ガチアクタ』第2クールのエンディング映像も手掛けているアニメーターの久保雄太郎。エンディング映像でも主な登場人物となっている主人公・ルドと相対するゾディルの背後に、二人を象徴するハトとカラスがグラフィティのように描かれているという、特別なデザインに仕上がった。

今回のCDは、カラノアにとって初となるパッケージシングルとなっており、初回生産限定盤と通常盤の全2形態で、初回生産限定盤は、ジャケットの描き下ろしデザインをあしらったロングTシャツ付きの豪華仕様になっている。

「番」は、カラノア初のアニメタイアップ楽曲。今回、雄大(Vo.Gt)が描き上げたのは、カオスな音像の中を一心不乱に駆け抜けるようなロックチューン。カラノアの得意とする先の読めない音楽展開が「ガチアクタ」の世界観を見事音楽作品へと昇華している。

カオスさを醸し出す重なった打ち込みトラックと、人間らしさを感じる生楽器とが絶妙に織り交ぜられたサウンドは、「ガチアクタ」の登場人物がガラクタで音楽を奏でている姿をイメージして制作され、缶やフライパンを叩く音、紙を握りつぶす音など、作品を彷彿させる様々なギミックが聴こえてくる。

歌詞では、環境や境遇など、ほんの少しのすれ違いで相対してしまった二者をイメージして書き下ろされ、作中に暮らすキャラクターがそれぞれに抱える葛藤、渇望が表現されている。

「ガチアクタ」の世界観に寄り添いながらも、バンドとしての存在感を全面に押し出した一曲だ。

また、「番」はMusic Videoも解禁になっているので、是非チェックして欲しい。

●リリース情報TVアニメ『ガチアクタ』第2クールエンディング主題歌「番」2025年12月17日発売シングル予約はコチラhttps://asab.lnk.to/karanoah_ban_sg

【初回生産限定盤（特殊商品(スマプラ対応)）】

価格：￥7,920（税込）

品番：RZZB-87194

仕様：TVアニメ『ガチアクタ』描き下ろし紙ジャケット

特典（封入）：ジャケットステッカー

同梱：描き下ろしジャケットデザイン・ロングTシャツ

【通常盤（SG(スマプラ対応)）】

価格：￥1,320（税込）

品番：RZCB-87195

＜収録内容＞

M1. 番

M2. 番 - anime edit -

M3. 番 - instrumental -

New Digital Single

「番」

配信中

配信リンクはこちら

https://asab.lnk.to/karanoah_ban

●作品情報

TVアニメ『ガチアクタ』

2025年7月6日（日）より連続2クールで放送・配信中！

CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分〜）

Prime Video先行配信（月曜0時00分〜）、その他配信サービス（火曜0時00分〜順次）

※放送・配信日時は編成の都合などにより変更となる可能性がございます

【原作】

『ガチアクタ』（講談社「週刊少年マガジン」連載中）

原作：裏那圭

graffiti design：晏童秀吉

＜Introduction＞

『ガチアクタ』は犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクション。

スラム街で生きる人間たちは、境界線の向こうの人々から“族民”とさげすまれ差別を受けながら生活している。

そんな世界でルドは、育ての親であるレグトとともに、“ゴミ場荒らし”と呼ばれながらも常人離れした身体能力を武器に生計を立てていた。

だがある日、身に覚えのない罪を着せられ、誰もが恐れる「奈落」へと落とされてしまう。

●ライブ情報

2025.12.17[Wed]

「カラノア Presents Log Book Fest. Vol.3」

会場：大阪 心斎橋Live House Pangea

https://eplus.jp/karanoah-lbf-3/

※オフィシャル3次先行受付中

2025.10.28[TUE]

「HOT STUFF presents Ruby Tuesday 63」

open / start 18:30 / 19:00＠新代田FEVER

w / Maverick Mom / mekakushe / OddRe:

https://w.pia.jp/t/rubytuesday/

2025.11.10[mon]

7th ANNIVERSARY LIVE

下北沢2会場往来型サーキットイベント

The Gentle Flower. pre.「Light up」

@下北沢MOSAiC / 下北沢近松

w/The Gentle Flower. / 他

https://t.livepocket.jp/e/lightup2025

2025.11.18[Tue]

独占絃音 -my own- VOL.6

下北沢Flowers Loft

w/ Green Flash / yoursヅ / リーベレイク / カラノア / (O.A)whou.

t.livepocket.jp/e/20251118

2026.3.6(Sat.)〜7(Sun.)

TENJIN ONTAQ 2026

福岡天神地区8会場

https://w.pia.jp/t/ontaq2026/

＜Profile＞

雄大(Vo, Gt)、樹(Ba)、かずき(Dr)により活動中の、3ピースバンド。

優しくも力強く透き通るボーカル、ROCK、POPS、Alternativeなど、幅広いジャンルの楽曲で聴く人を魅了する。

2023年より本格的に活動をスタート。2024年4月にはカラノア初のタイアップとなるフジテレビ系「奇跡体験!アンビリバボー」のEDテーマ曲「ねむ」をリリース。そこから立て続けに楽曲のリリースを重ね、2025年7月9日にリリースしたDigital EP 「ネオンテトラ」収録の「aquarium」は、テレビ東京7月期ドラマNEXT「雨上がりの僕らについて」オープニング主題歌として書き下ろされた。

同年9月17日にはA.S.A.Bよりメジャーデビューが決定。メジャー1st Single「レイ」のリリースを経て、TVアニメ「ガチアクタ」第2クールエンディング主題歌に新曲「番」が抜擢されるなど、その卓越した音楽性が早くも話題となっている。

結成時から着実に積み重ねられたスキルで、そのジャンルレスな音楽性を彩豊かに表現するライブパフォーマンスは観る人を魅了し、2023年には「MONSTER baSH 2023 オーディション」のグランプリを獲得。2024年には「ROAD TO ROCK IN JAPAN FES. CHIBA 2024」の優勝アーティストにも選出され、同年8月には、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」へも出演するなど、今後の活動から目がはなせない次世代ロックバンド。

©裏那圭・晏童秀吉・講談社／「ガチアクタ」製作委員会

