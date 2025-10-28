帰省が近づくと憂鬱になる…。縁を切るまではいかないけれど、厄介な夫の親族に悩む女性も少なくないはず。

お互いの常識が違うからこそ、一方的な価値観の押し付けは関係を悪化させてしまうことも…。

今回は、読者からの反響が大きかった、困った親戚トラブルの人気2作品を紹介します。

できれば会いたくない…「子持ち様」に厳しい義妹


義両親にとって初孫ということもあり、義母も義父も葉月ちゃんにメロメロのようです。

義両親は優しくて不満はないようなのですが…。さくらさんの気がかりは、義実家に住む義妹の恵梨香ちゃんが「子持ち」を目の敵にしていることでした。

この展開、悪い予感しかしません…。

＞＞【まんが】「子持ち様は迷惑」とキレる義妹

続いて紹介するのは、癖の強い義父母からのお願いに疲弊してしまった…、そんなエピソードです。

年寄りの楽しみを奪うな!? 義父母とのビデオ通話がつらい！


遠方に住んでいる義両親との同居を断ってしまった手前、「毎日孫の顔が見たい」という義両親のお願いを受け入れた紗奈さん。

しかし、この義父母の常識に紗奈さんはストレスを抱えるようになり…。

＞＞【まんが】1日3回ビデオ通話を求める義父母

やはりどうしても分かり合えない価値観はある。妻は逆境をどう乗り越える…？

(ウーマンエキサイト編集部)