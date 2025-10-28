テクニカルポイント ドル円 １０日線サポート
154.79 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
153.27 エンベロープ1%上限（10日間）
152.46 現値
151.75 10日移動平均
151.32 一目均衡表・転換線
150.98 21日移動平均
150.23 エンベロープ1%下限（10日間）
149.93 一目均衡表・基準線
148.21 一目均衡表・雲（上限）
147.86 100日移動平均
147.79 200日移動平均
147.17 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
147.13 一目均衡表・雲（下限）
直近近いところにはポイントはない。このまま下げた場合、10日線の１５１．７５がサポートとなる。
