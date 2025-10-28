154.79　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
153.27　エンベロープ1%上限（10日間）
152.46　現値
151.75　10日移動平均
151.32　一目均衡表・転換線
150.98　21日移動平均
150.23　エンベロープ1%下限（10日間）
149.93　一目均衡表・基準線
148.21　一目均衡表・雲（上限）
147.86　100日移動平均
147.79　200日移動平均
147.17　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
147.13　一目均衡表・雲（下限）

直近近いところにはポイントはない。このまま下げた場合、10日線の１５１．７５がサポートとなる。