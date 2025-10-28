◆バレーボール ▼イタリア１部リーグ（セリエＡ）第２節 ペルージャ ３（２５―１５、２２―２５、２５―２０、２３―２５、１５―１１）２ ルーベ（２６日、イタリア・ペルージャ）

男子日本代表の石川祐希が所属する昨季プレーオフ３位のペルージャは、ホーム初戦で昨季プレーオフ準決勝で敗れたルーベをフルセットの末に退け、開幕２連勝を飾った。石川は第２セット途中から出場し、９得点で貢献。「３セット目以降はスタートで出て、プレーは悪くなかったと思います。ハイボールでアウトに打ったところは反省点だけど、うまくリバウンド取れたり、いいボールを決められたので、これを継続して行きたい」とうなずいた。

日本のエースは“仕事”を全うした。１―０の第２セット（Ｓ）の１６―１９の劣勢でコートに入った石川は、サーブで相手を崩すなど流れを引き寄せ、一時１点差まで迫った。第３Ｓ以降は先発し、２―０でレフトからスパイクを決めて初得点。８―７では真骨頂のバックアタックを突き刺した。３枚ブロックがついた場面では、リバウンドを取ってライトのベンタラの得点につなげるなど徹底した。

サーブを起点に戦うルーベに対しては、強化してきたサーブレシーブでも貢献した。２―２の最終Ｓでは１１―１０の競り合いでレフトから決めきり、勝利につなげた。「相手はいいサーブをバンバン打ってくるので、エースにしないようにということは意識していた。１本、ネットインのボールでエースを取られてしまったので、そこは反省点。ただ、全体としては、パスも悪くなかったかなと思っています」と手応えを語った。

石川自身、セリエＡ１１季目の今シーズンは「まずはしっかりと、どの大会も決勝に行くことにトライしたい。（ペルージャで）個人ではイタリアのリーグで優勝できるように戦いたい。プレー的にはパフォーマンスをもっと安定して上げることが、（ペルージャ）２シーズン目は頑張りたいところではあります」と見据えた。第３節は２９日（日本時間３０日未明）にホームでパドバを迎え撃つ。