◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席でこの試合2本目となる本塁打を放った。

4―5と1点を勝ち越された直後の7回1死の第4打席、相手4番手・ドミンゲスの初球、97・6マイルの直球をフルスイング。打球が左中間スタンドに着弾すると、大谷はバットを放り投げダイヤモンドを一周しながら絶叫。同点アーチに両拳を何度も握りしめて吠え、ベンチに戻っても雄叫びをあげ続けた。

第2戦の第4打席から5打席連続安打。また本塁打は今ポストシーズン8本目で同一年のPSでは20年シーガーと並び球団タイ記録。PS通算11発目は松井秀喜を抜いて日本選手のPS通算本塁打記録で単独トップに立った。同一ポストシーズンで2本以上の本塁打を3試合記録した史上初の選手となった。

歴史的な一発の本塁打球をゲットしたのはデビッド・アギュラーさんだった。「取ったんだよ！ 左手でこうやって、ああ、ぎゅっと握って、離さなかった。オオタニ、ナンバーワン！ナンバーワン！」と大興奮。「俺は45年間ドジャース・ファンなんだ。45年だよ、45年！今はLAに住んでて、息子が俺を連れてきてくれたんだ。息子が父親を招待してくれたんだよ。最高だよ」と一気にまくし立てた。

“予言”が的中した「俺、息子に言ったんだ。“心配するな、今日は何か魔法みたいなことが起きるぞ”って。そしたらオオタニが同点ホームランを打った！オオタニは最高だ、メジャーリーグで一番の選手だよ、間違いなく！」と賛辞は止まらない。

WS観戦は昨年に続く4回目。ホームランボールをキャッチしたのは初めてかと問われ「ああ、そうだよ！いつもはブラザーがキャッチするんだ。あいつはいつもボールを取る男なんだ。でも今回は俺の番だったんだ。俺たちの番だよ！」と気持ちの高ぶりはいつまでも続いた。