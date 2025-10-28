「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースのトミー・エドマン内野手が佐々木朗希投手を好守でアシストした。

佐々木がイニングをまたいだ九回、先頭のゲレーロＪｒ．を内角直球で右飛に仕留めた。だが続くカイナファレファを四球で歩かせると、バーショにはフルカウントから浮いたボールを捉えられた。これがフリーマンのミットをはじきボールは右翼線を転々。だが二塁・エドマンがスライディングしながら捕球すると、すぐさま三塁へ送球。見事にタッチアウトにした。

これには本拠地も大歓声。エドマンは四回にグラスノーの４失点炎上につながる失策を犯していたが、取り返すファインプレーだ。その後、佐々木は２死一、二塁からストローを三ゴロにねじ伏せ、ピンチを脱出した。

さらに延長十回には２死一塁からルークスの右翼線への打球をテオスカー・ヘルナンデスが迅速に処理。すぐさま中継のエドマンに送球し、エドマンがスミスに力強いスローイング。本塁をタッチアウトにし、勝ち越しを阻止した。ブルージェイズがチャレンジを要求するも判定は覆らなかった。