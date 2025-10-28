じゃがいもの塩きんぴら（料理・上島亜紀、撮影・澤木央子）


煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。

そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。

■じゃがいもの塩きんぴら

ごまを加え、塩味に奥行きを出して

1人分　73kcal

塩分　0.7g

材料（2人分）

じゃがいも…1個（約150g）

白いりごま…小さじ1/2

A

・塩…小さじ1/4

・こしょう…少々

・ごま油…小さじ1

作り方

1　じゃがいもはスライサー（なければ包丁）でせん切りにし、水でさっと洗って水けをしっかりきる。

2　耐熱ボウルに入れ、Aを加えて混ぜる。ラップをかけて3分レンチン（600W）し、ごまを加えて混ぜる。

料理／上島亜紀、撮影／澤木央子

