ごまを加えて塩味に奥行きを出して。「じゃがいもの塩きんぴら」
煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。
そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
1人分 73kcal
塩分 0.7g
材料（2人分）
じゃがいも…1個（約150g）
白いりごま…小さじ1/2
A
・塩…小さじ1/4
・こしょう…少々
・ごま油…小さじ1
作り方
1 じゃがいもはスライサー（なければ包丁）でせん切りにし、水でさっと洗って水けをしっかりきる。
2 耐熱ボウルに入れ、Aを加えて混ぜる。ラップをかけて3分レンチン（600W）し、ごまを加えて混ぜる。
料理／上島亜紀、撮影／澤木央子
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』