E&Iクリエイション株式会社は、10月27日（月）にスタートした「Amazon スマイルSALE」に参加。同社が運営する2ndfocusで取り扱う製品を最大25％OFFで販売する。

「AstrHori」や「SG-image」の交換レンズをはじめ、各種アクセサリーが対象。最大の25％OFFとなるのは、ボケの形状を変えられる交換レンズ「SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ」で、1万9,470円で購入できる。

このほか、カメラなどを包める保護クロス「AstrHori クッツクラッパー」も25％OFFの900円となっている。

セール期間

2025年10月27日（月）～11月4日（火）23時59分

対象製品（例）

SG-image AF 25mm F1.8

22,250円→21,000円（6%OFF）

AstrHori 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE

58,680円→55,746円（5%OFF）

AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye

20,400円→19,380円（5%OFF）

SG-image 50mm F1.4

12,310円→11,000円（11%OFF）

SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ

25,960円→19,470円（25%OFF）

SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ

13,250円→11,925円（10%OFF）

SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ

8,350円→7,515円（10%OFF）

AstrHori 10mm F8.0 II APS-C

9,370円→7,964円（15%OFF）

AstrHori 50mmF2.0

14,580円→12,393円（15%OFF）

AstrHori クッツクラッパー

1,210円→900円（25%OFF）