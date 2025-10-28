キャンペーン：「Amazon スマイルSALE」でAstrHoriやSG-imageの交換レンズが最大25％OFFに
E&Iクリエイション株式会社は、10月27日（月）にスタートした「Amazon スマイルSALE」に参加。同社が運営する2ndfocusで取り扱う製品を最大25％OFFで販売する。
「AstrHori」や「SG-image」の交換レンズをはじめ、各種アクセサリーが対象。最大の25％OFFとなるのは、ボケの形状を変えられる交換レンズ「SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ」で、1万9,470円で購入できる。
このほか、カメラなどを包める保護クロス「AstrHori クッツクラッパー」も25％OFFの900円となっている。
セール期間
2025年10月27日（月）～11月4日（火）23時59分
対象製品（例）
SG-image AF 25mm F1.8
22,250円→21,000円（6%OFF）
AstrHori 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE
58,680円→55,746円（5%OFF）
AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye
20,400円→19,380円（5%OFF）
SG-image 50mm F1.4
12,310円→11,000円（11%OFF）
SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ
25,960円→19,470円（25%OFF）
SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ
13,250円→11,925円（10%OFF）
SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ
8,350円→7,515円（10%OFF）
AstrHori 10mm F8.0 II APS-C
9,370円→7,964円（15%OFF）
AstrHori 50mmF2.0
14,580円→12,393円（15%OFF）
AstrHori クッツクラッパー
1,210円→900円（25%OFF）