&TEAM（エンティーム）のSNSが更新。韓国デビュー作品となる10月28日リリースの1stミニアルバム『Back to Life』の表題曲のダンス動画で見せた、K（ケイ）の圧倒的なスタイルが話題を集めている。

【動画】&TEAM Kの脚長ぶり＆9人のシンクロに圧倒される新曲ダンス／没入感あるKのソロダンス／NICHOLAS・JO・EJ・FUMAのソロダンス ほか

■&TEAM、一糸乱れぬ迫力溢れる「Back to Life」ダンス動画公開

本日10月28日0時には「Back to Life」のMVが公開。これにあわせ、MV衣装で撮影されたダンス動画も続々と公開された。

メンバー全員で踊る映像は、中央に立つKのアップからスタート。脚を大きく広げ、腰を落とした振り付けでは、黒のレザーパンツでより際立つKの脚の長さと、メンバーの一糸乱れぬシンクロぶりに思わず目を奪われる。中盤では、後方からYUMA（ユウマ）がセンターへと歩み出る姿が印象的。9人のメンバーが織りなす緻密なフォーメーションに、今後ステージで披露されるパフォーマンスへの期待が高まる。

■ゆるふわの黒髪×圧巻のソロダンスで魅せるK（&TEAM）

また、Kのソロダンス動画も公開された。ゆるふわウェーブの黒髪、カラコンをつけた幻想的なビジュアルで登場したK。時に挑むような鋭い目線をカメラに向けながら、曲の世界観に入り込んだ感情表現とキレキレなダンスは必見だ。

SNSでは、「Kヒョン脚長すぎ」「とにかく足が長い」「Kくんのダンスのクオリティすごい」「シンクロさすがすぎ」「MVは顔面の強さが目立ってたけど、ダンス動画だとスタイルの良さ半端ない」「どこまで進化するの？」「韓国デビューの成功しか見えない」など、絶賛のコメントが寄せられている。

■動画：&TEAM NICHOLAS・JO・EJ・FUMAのかっこよさ極まるソロダンス

■動画：&TEAM「Back to Life」MV

&TEAMの関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/3706/