Snow Manのラウールが、音楽番組『Star Song Special』の公式SNSに登場。Snow Manの楽曲「カリスマックス」をACEesメンバーとともに踊るコラボ動画が公開され、圧倒的なビジュアルと存在感に注目が集まっている。

【動画】ラウール×ACEes「カリスマックス」コラボ／大盛り上がりの“同世代”トーク

■ラウールがネクタイスタイルで魅せる“静と動”のコントラスト

動画には、ラウールをはじめ、浮所飛貴、那須雄登、佐藤龍我、作間龍斗、深田竜生の6人が登場。白シャツ×黒パンツのクラシックな装いの中で、ラウールのみがサスペンダーではなくネクタイを着用。後列センターに立ちながらも、凛とした佇まいと長い手足を活かした動きで、自然と視線を集めた。

ダンスが始まると、軽やかでしなやかなステップを刻みながらも、柔らかな笑顔を崩さない。踊り終えると、6人は肩を組んで円になり、笑顔で拍手。互いに目を合わせながら、同世代ならではの温かな空気感を見せた。

SNSでは、「どの瞬間も美しい」「視線全部持ってく」「立ってるだけで絵になる」「存在そのものがカリスマ」「スタイルが反則レベル」「沼から抜け出せない」「みんなニコニコしててかわいい」「激アツ」「ラウールここでも最年少なんだ」といったコメントが相次いでいる。

■ラウール×ACEes「WAになっておどろう」「仮面舞踏会」をスペシャルコラボ

ラウールとACEesが出演する『Star Song Special』は、10月30日午後4時よりPrime VideoおよびDMM TVにて配信開始。

ラウールとACEesは「WAになっておどろう」（V6）、「仮面舞踏会」（少年隊）をスペシャルコラボで披露する他、トーク企画「Switch Question」では“同世代トーク”で盛り上がる。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/