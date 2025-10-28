10月27日、バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のXを更新。近影を公開し、その姿が話題となっている。

大森は、《髪色衣装解禁》とつづったポストを投稿。そこに添えられた写真には、煌びやかに光る赤いジャケットを羽織る大森の姿があった。さらにファンが驚いたのは、黒髪に赤のメッシュが入ったイメチェン姿。目にも赤のカラコンを着用しており、華やかな印象だ。

「現在同バンドは、ドームツアー真っ最中です。 『DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”』と題された今回のライブは、10月25日に愛知・バンテリンドームで開幕しました。今後は、北海道、福岡、大阪、東京と5大ドームを回り、自身最大規模となる55万人を動員する予定となっています。

今回大森さんが投稿した姿は、愛知公演でのライブ中の姿のようですね」（レコード会社関係者）

今回の突然のイメチェンは、ライブに参加したファンはもちろん、参加できなかったファンも驚愕。Xには、その派手カラーを絶賛する声が多数寄せられていた。

《やばーーー！！！赤カッコイイ！！！》

《一瞬AI画像作成かと思っちゃいました》

《目も赤だ！！！おい。かっこいいじゃねぇか！！》

これまでも大森は、2022年のフェーズ2がスタートした頃から髪色を大胆に変化させてきた。「ニュー・マイ・ノーマル」では、前髪をホワイトにイメチェン。さらに、2023年6月の『CDTV ライブ! ライブ!』に出演したときは青髪を披露し、ファンを驚かせたこともある。

しかし、2024年春に発表された楽曲『ライラック』MVでは黒髪ミディアムで登場し、それ以降、黒髪の印象が強かった大森。今回のライブでの赤髪は、久しぶりの大胆イメチェンとなったが、その変化からはグループの気合いが感じられると、芸能ジャーナリストが語る。

「彼らは、10月16日に公式YouTubeチャンネルで生配信をおこない、今後の活動について発表。2022年3月から開幕させた『フェーズ2』を2025年12月31日をもって完結。続けて、2026年1月1日から『フェーズ3』を開幕させると宣言しました。

彼らが大飛躍したフェーズ2。今回のライブは、そんなフェーズ2の締めくくりでもありますから、よりいっそう力の入るライブなのでしょう」

有終の美を飾り、また新たな世界の幕が開ける予感だ。