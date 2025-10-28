Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、スマホやノートPCに挿したままでもストレスの少ないIODATA（アイ・オー・データ）の「SSPJ-UTC512/E」やケーブルレスでごちゃつきがちなテレビ周りでも使えるBUFFALO（バッファロー）の「SSD-PUT1.0U3-B/N」など、超小型の外付けSSDが多数お得に登場しています。

超コンパクト、ノートPCに挿したままでOKなIODATA（アイ・オー・データ）のSSDが10％オフに！ スマホでも利用可能！

持ち運びに便利なスティックタイプのTranscend（トランセンド）製SSDが各容量ともに10％値引きに！

BUFFALO（バッファロー）のSSDもセールに！ スライドタイプの1TBスティック型SSDが14％オフで12,000円切りに！

ELECOM（エレコム）の250GBスライド式スティック型外付けSSDが23％オフで5,000円切りに！

なお、上記の表示価格は2025年10月28日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

