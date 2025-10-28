BABYMONSTER初のワールドツアー日本公演を収録したLIVE Blu-ray本日発売

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR ＜HELLO MONSTERS＞ IN JAPAN』のLIVE Blu-rayを10月28日に発売した。

■特典映像にはSPインタビューやソロアングル映像も収録

日本では、4都市12公演、累計15万人を動員し、K-POPガールズグループ史上最短で最多動員数を記録した公演となっている。本作は、4月13日に開催されたK-ARENA YOKOHAMA公演の模様を収録。ライブならではの迫力のある映像とボーカル・ダンス・ラップ・ビジュアルのすべてで高い評価を受けてきた“オールラウンダー”グループの圧巻のステージを、余すことなく楽しむことができる作品となっている。また、歌唱姿とはギャップのあるメンバー同士のかわいらしい日本語でのMCなど、ここでしか観られない映像が多数収められている。

特典映像には、スペシャルインタビューや、メンバーごとにフォーカスした「SOLO ANGLE」映像が収録されている。完全生産限定盤はスペシャルBOX仕様の豪華パッケージで、ファン必携のアイテムとなりそうだ。

ワールドツアー完走と同時にライブ音源が先行配信され、続く10月22日にはLIVE ALBUM CDも発売。ツアー完走の熱気が冷めやらぬなかでのBlu-ray発売となった。

さらに、2ndミニアルバム『WE GO UP』で堂々のカムバックを果たしたBABYMONSTERは、タイトル曲「WE GO UP」のMVが公開から2週間足らずでYou Tube 1億回再生を突破。EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEOも1億回再生を超えるなど、世界的な注目度の高さを証明している。

また、韓国の音楽番組1位にとどまらず、オリコンデイリーアルバムチャートで初の1位を連日獲得。iTunesやAWA、楽天ミュージックなど、日本の主要音源チャートの上位圏にもランク入りするなど、日本での人気も立証した。

11月からスタートする初の日本ファンコンサートでは、4都市8公演を開催。新曲「WE GO UP」やカバー曲披露など、日本年内ラスト公演となる特別なステージを用意する予定だ。これからBABYMONSTERを待ちわびる日本のファンの期待にも大きく応えてくれるだろう。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

2025.10.22 ON SALE

ALBUM『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』

2025.10.28 ON SALE

Blu-ray『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』

