読めるし書けるし、薄いし軽い。

ノートPCやタブレット端末は、色鮮やかなフルカラー表示が当たり前。確かにキレイなのは正義かもしれませんが、作業や職種によっては落ち着いた色使いだけで済む場合もあるでしょう。もしくは、文章の執筆や表計算なら白黒で全て完結できちゃうってことも。

電子ペーパーでノートPCを作るとこうなる

ディスプレイに10.3インチの電子ペーパーを使ったBOOX「Note Air5 C」は、一応フルカラーだけど色鮮やかな発色ではありません。だけど明度と色温度が変えられ、日光の下でも反射がない見やすさ、目に優しいといった利点がいっぱいです。

薄さはたったの5.8mmで、重量は約440g。500mlのドリンクより軽いのも良き。

スタイラスペンで書き込みできる

ノートPCといっていますが、実はキーボードを分離してタブレットとして使えます。

付属のスタイラスペンでお絵描きもできますが、画面は紙のような手触りでアナログ感があります。手書きでハイライトや注釈を付けるなんてお手の物。直感的なメモやマインドマップ、図や表の描画など創造的な作業にもピッタリです。

バラバラのメモでも、搭載ツールでリンクして整理すればスゴいアイディアが生まれます。

AIが作業をお手伝い

OSはAndroid 15でGoogle Playストアからアプリを落とせます。またAIアシスタントを搭載し、用語を調べたり要約といったお手伝いをします。

300ppiの白黒か150ppiのカラーが切り替えできますし、左右2分割画面で効率的な作業もOK。クラウド上にデータを保存すれば、スマホや別のPCともスグに共有ができます。

その他の機能は、オクタコア・プロセッサーと6GBのRAM、64GBのROMを搭載。向きを変えると画面が自動回転、指紋解錠、microSDスロットといったところでしょうか。

思考の整理をしたい人向け？

PDFも電子書籍も読めますし、文庫本サイズのリーダーより大きくて見やすいですね。

鮮やかな色さえ求めなければ、目が疲れにくいし実用的な1台だと思います。メインで使っても全然OKですが、サブ機として欲しくなっちゃいます。

