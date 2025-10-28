多摩川ＨＤ、今期経常を2.4倍上方修正

多摩川ホールディングス <6838> [東証Ｓ] が10月28日後場(13:00)に業績修正を発表。25年10月期の連結経常利益を従来予想の7000万円→1億7000万円に2.4倍上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常損益も従来予想の5100万円の赤字→4900万円の黒字に増額し、一転して黒字に浮上する計算になる。



※24年10月期(7ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年10月期通期の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益については、いずれも2025年９月16日に公表した業績予想を上回る見込みであります。電子・通信用機器事業においては、主力製品の生産が順調に進んでいることに加え、売上原価・販売管理費が想定していたよりも少額に抑えられたことで利益率が改善できる見込みになっております。また再生可能エネルギー事業においても、当社で利用しない系統用蓄電所の開発権利について、今期中に譲渡して、その売却益を営業利益として追加で計上できる見込みとなったものです。なお、親会社株主に帰属する当期純利益については、税効果会計に関する見積りの影響等により変動する可能性がございますので、重要な影響を与える新たな事象が発生しましたら速やかに公表させていただきます。当社グループは、引き続き更なる企業価値の拡大並びに利益の最大化に努めてまいります。(注)上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

