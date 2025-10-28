13時の日経平均は55円安の5万457円、ファストリが40.4円押し下げ 13時の日経平均は55円安の5万457円、ファストリが40.4円押し下げ

28日13時現在の日経平均株価は前日比55.03円（-0.11％）安の5万457.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は168、値下がりは1419、変わらずは23と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は40.4円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ニデック <6594>が26.94円、リクルート <6098>が20.3円、アドテスト <6857>が20.2円、ファナック <6954>が18.18円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を171.72円押し上げている。次いで東エレク <8035>が77.78円、中外薬 <4519>が6.46円、テルモ <4543>が3.37円、イオン <8267>が2.93円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、海運、証券・商品、銀行と続く。値下がり上位には金属製品、繊維、ガラス・土石が並んでいる。



※13時0分5秒時点



株探ニュース

