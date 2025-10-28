女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が29日、第23話が放送される。

ヘブン（トミー・バストウ）が松江にやってきて一夜が明けた。憧れの神々の国の首都・松江で迎える幻想的な朝景色にヘブンは感動を覚える。一方、トキ（郄石）は遊女のなみ（さとうほなみ）からヘブンへのお使いを頼まれ、宿泊する花田旅館に向かっていた。そこでトキはヘブンの生活の様子を垣間見る。その頃、錦織（吉沢亮）は江藤知事（佐野史郎）からヘブンの世話をしっかりするよう重圧をかけられていた。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。