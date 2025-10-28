26日、俳優の瀬戸朝香さんが自身のインスタグラムを更新。イギリスを訪れた際の様子を報告しました。

【写真を見る】【 瀬戸朝香 】 「LONDONの街並みはどこをとっても絵になる❤︎」 英国で撮影した写真を披露





瀬戸さんは、ギルフォードという街からロンドン市内のウォータールー駅まで

電車に乗って移動したことを明かし、「真剣になるととんでもない顔しているって事に気付いた 笑笑」と自身の様子を綴っています。









続けて、「ウォータールー駅レーンがどんだけあるの！？ってくらい大きな駅」と駅の様子も写真で報告しながら、「ギルフォードに戻る時…掲示板でレーンの確認」「間違うわけにはいかないのです」と真剣に確認する様子も写真で投稿。















さらに、「LONDONの街並みはどこをとっても絵になる❤︎」と語り、街中で撮影したと思われる、ピンクの建物にもたれかかりつつ、おしゃれにポーズを決める写真や、レンガ造りの壁の前でポーズを決める瀬戸さんの写真も投稿されています。









この投稿にファンからは「沢山のお写真ありがとうございます 嬉しいです！！朝香さんが言うように、どこの景色も絵になる！！いっぱいお写真撮ってしまうの分かります」・「服がめっちゃオシャレ」・「どのお写真も素敵すぎます」などの反響が寄せられています。













【担当：芸能情報ステーション】