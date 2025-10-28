冬型の気圧配置が続き、北陸や北日本は午後も雨や雪の降る所がある見込みです。北海道では暴風にも警戒が必要です。九州から関東は広く晴れるでしょう。

オホーツク海で低気圧が発達していて、冬型の気圧配置となっています。午後も北陸や東北は雨の降る所があり、北海道は雪や雨が降る見込みです。風が強まる所があり、特に北海道の日本海側は夕方にかけて暴風に警戒をしてください。また上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になるため、北陸から北の日本海側では落雷や突風にもご注意ください。

沖縄も雨が降り、雨風強まる所がある見込みです。関東から九州は広い範囲で晴れますが、寒気の影響で最高気温は月曜日よりも全国的に低くなりそうです。北海道は昼間も一桁の所が多く、北日本は月曜日より5℃以上低い所が多い見込みです。西日本や東日本は20℃前後の所が多いでしょう。

■火曜日の各地の予想最高気温

札幌 ：7℃ 釧路：11℃

青森 ：11℃ 盛岡：12℃

仙台 ：15℃ 新潟：16℃

長野 ：15℃ 金沢：16℃

名古屋：19℃ 東京：21℃

大阪 ：19℃ 岡山：20℃

広島 ：20℃ 松江：17℃

高知 ：23℃ 福岡：18℃

鹿児島：23℃ 那覇：26℃

水曜日は北陸や北日本の雨や雪の範囲は狭くなり、日中は九州から東北にかけて広く晴れる見込みです。木曜日も晴れ間の広がる所が多くなりますが、金曜日から土曜日は全国的に雨が降り、金曜日は西日本で、土曜日は東日本と北日本で大雨となる所がありそうです。