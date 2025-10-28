【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は２７日、２０２６年５月に任期満了となる米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の後任を年末までに指名する考えを示した。

ベッセント米財務長官によると、候補は５人に絞られているという。

トランプ、ベッセントの両氏が大統領専用機内で記者団の取材に応じた。トランプ氏は、後任議長の決定時期について「年末か来年初めだと思うが、遅すぎるのは避けたいので、年末だ」と語った。

トランプ氏は今年９月、国家経済会議（ＮＥＣ）のハセット委員長、ＦＲＢのウォーラー理事、ウォーシュ元理事が後任議長の候補に挙がっていることを明らかにした。

ベッセント氏は、３人に加え、ＦＲＢのボウマン副議長、米資産運用会社ブラックロックのリック・リーダー氏も候補となっていることを認めた。今後も候補者の面接を続け、１１月２７日の感謝祭後にトランプ氏にリストを提出する考えを示し、「最終的には大統領が選ぶ」と述べた。

トランプ氏はＦＲＢ議長について「正しくこなすには、非常に賢くなければならない」と述べ、「残念ながら、今は全く賢くない人物がいる」とパウエル氏への不満を表明した。

トランプ氏はこれまでも、早期の利下げに否定的だったパウエル氏を「遅すぎる男」などと繰り返し批判。今年４月にはＦＲＢの独立性への懸念が高まり、米国の株式・債券・通貨がそろって下落する局面もあった。