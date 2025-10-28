キスマイ千賀健永、今年の自分に賞を贈るとしたら？YouTube活動に意欲
【モデルプレス＝2025/10/28】Kis-My-Ft2の千賀健永が10月28日、都内にて行われた「Tokyo Beauty Week 2025」（11月19日〜25日／原宿・表参道エリア）プロジェクト発表会に出席。YouTube活動への思いを語った。
【写真】キスマイ千賀健永、女優からバックハグ
年末にかけて様々なアワードが発表されることから“今年の自分に賞を贈るとしたら？”という質問が飛ぶと、千賀は「すごく考えてたんですけど、全然思いつかなくて…（笑）」とこぼしながらも「これどうかな？って思ったのは、美容でYouTubeをやらせてもらっているんですけれども、そのYouTubeが10万人登録者数いって、たくさんの方が見てくださるようになったこと、それはすごく自分の中で嬉しいなって思ってまして」と美容情報を中心に発信している個人チャンネルについて言及。「来年の頭ぐらいまでには、15万人、20万人とかを目指して頑張っていきたい」と意気込み、「たくさんの人に見てもらいたいなっていう思いでコンテンツを作ってます」と思いを語った。
賞の名前は「YouTube頑張ってるで賞」。「すみません、ダサい賞で…（笑）」と謙遜しつつ「本当にスタッフの皆様が優秀で、僕が本当に知らないこともたくさん知ってますし、僕も学びながらYouTubeを撮らせていただいてるので、本当に素敵な環境で撮影できている」と周囲への感謝も伝えていた。
東京を舞台にビューティーの未来を創る共創型プロジェクト「Tokyo Beauty Week」。「あなたにとってのビューティー」を問い、ビューティーの可能性を広げていくための新しいイベントである。このたび、アイドルとしてはもちろん、スキンケアから美容医療まで幅広い知識を持ち、美容に特化した情報発信で幅広い層から支持を集めている千賀が、スペシャルパートナーに就任。なお、開催期間中は体験型ビューティーイベント「Tokyo Beauty Studio」（11月20日〜23日／ヨドバシJ6ビル）や、千賀をはじめ各界で活躍する人々が「私にとってのビューティー」を表現する企画「What’s your beauty？」なども実施される。（modelpress編集部）
千賀健永、YouTube活動に意欲
千賀健永「Tokyo Beauty Week」スペシャルパートナー就任
